«الجبل الثقافي» يحتفي باسم حبيب الصايغ

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

اختار مهرجان الجبل الثقافي، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، الأديب الراحل حبيب الصايغ، الشخصية المكرّمة في الدورة الثانية من المهرجان، الذي ينطلق غداً تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان».

وقال رئيس الجمعية، خالد الظنحاني: «إن اختيار الصايغ الشخصية المكرّمة، يأتي وفاءً وتكريماً لذكراه، واحتفاءً بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكر وشعر على المستويين المحلي والعربي». من جهتها، قالت مديرة المهرجان،سليمة المزروعي، إن «الاحتفاء باسم حبيب الصايغ، يتضمن ورقة عمل يقدمها المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، تتناول حياة الراحل وسيرته وإنجازاته الأدبية والثقافية، إضافة إلى قراءة مجموعة من قصائد الصايغ بصوت رئيسة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، الشاعرة الهنوف محمد».

وأشارت سليمة إلى أن أنشطة المهرجان ستكون بطابع متجدد، إذ تشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين العرب والأجانب، وهم: الدكتورة بروين حبيب ومحمود نور وأحمد العسم والدكتور شاكر نوري وناصر عراق وعبدالله الهامور وسلمى الحفيتي والشاعر الهندي في تي في داموداران، وإياد المريسي والدكتور مصطفى عزت الهبرة وإيمان البهنسي وفاخرة بن داغر وسعيد محبوب، ومحمد حسن المرزوقي وأمل إسماعيل وغيرهم.