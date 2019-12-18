3 أيام مع «بناء الشخصيات» في مكتبة الصفا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، أمس، ورشة العمل التي نظمت على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان «بناء الشخصيات الروائية»، وقدمتها الكاتبة حزامة حبايب.

واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في إطار برنامج الكتابة الإبداعية الذي أطلقته مكتبات دبي «المواهب الواعدة».

ويهدف البرنامج إلى دعم المواهب في شتى الألوان الأدبية، وتزويدهم بخبرات تقدمها إليهم نخبة من المتخصصين في الأدب بصنوفه المتنوعة، فضلاً عن زيادة الإنتاجية في المحتوى المعرفي المتميز من خلال ورش تخصصية تحتضنها المكتبات العامة في دبي، وتتناول مختلف أشكال الكتابة.

واستعرضت الروائية والكاتبة، حزامة حبايب، في الورشة آليات ومصادر بناء الشخصية في السرد، بتسليطها الضوء على دور الشخصيات في تشييد البناء المعماري للرواية ضمن أنساق متعددة. كما تناولت كيفية استلهام الشخصيات، مع التوقف عند الشخصية المسطحة أو الثابتة، والشخصية المركبة التي تتميز بتطورها عبر مراحل الرواية، وتطرقت حبايب أيضاً إلى أبرز التحديات التي تواجه الكاتب، وتتمثل في عملية تركيب بنية الشخصيات العاطفية والنفسية وتناميها، إلى جانب دور بيئة السرد في بناء هذه الشخصيات، وتوجيه مسارها وتحديد مستقبلها، علاوة على رسم العلاقات المختلفة في ما بينها، وتأثيراتها في صياغة المناخ السردي للرواية.

وركزت مشرفة الورشة على تفاعل المشاركين معها، عبر حثهم على كتابة ملامح شخصيات روائية، ومشاركة آليات تطويرها، إضافة إلى مناقشة نماذج من أبرز وأشهر الشخصيات الروائية عربياً وعالمياً.

• ورشة العمل قدمتها الكاتبة والروائية حزامة حبايب.