أكاديمية الفجيرة للفنون تعزف «الحب الأول» في فلورنسا

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

شاركت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مع نخبة من العازفين من مختلف دول العالم، في مهرجان المدينة الوترية، الذي أقيم في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وقدمت أوركسترا الأكاديمية، بالتعاون مع أوركسترا لويجي كربيني الإيطالية، عدداً من المعزوفات الموسيقية التي توزعت بين العزف المنفرد والعزف الجماعي، إذ عزف مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي، مع مدرسي وطلاب الأكاديمية، مقطوعات موسيقية من تأليفه، كان أبرزها الحب الأول والفجيرة، التي لاقت ترحيباً من الجمهور.

كما شاركت الأكاديمية على هامش المهرجان في المعرض الفني، من خلال لوحات فنية لطلاب الأكاديمية، في الرسم والخط العربي والتصوير، علاوة على تنظيم ورش فنية في الخط العربي، لجمهور المهرجان.

وأكد الحفيتي خلال افتتاح المهرجان أهمية تنظيم مشروعات ثقافية وفنية مشتركة، في إطار ترسيخ قيم الأخوة والتعاون في شتى المجالات، مشيراً إلى أن رسالة الأكاديمية تتمركز حول تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في مجال الفنون الجميلة، وإيصال رسالتها الفنية إلى العالم، وانطلاقاً من ذلك، عمدت الأكاديمية مع نخبة من أساتذتها وطلابها للمشاركة في مهرجان المدينة الوترية، وإيصال رسائل محبة إلى العالم من خلال الموسيقى.