«مطايا البيان» تمثل الإمارات في «الشارقة للمسرح الصحراوي»

المصدر: الشارقة - وام

تشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بمسرحية «مطايا البيان» من تأليف فيصل جواد وإخراج محمد العامري، وذلك يوم 12 ديسمبر الجاري، في فضاء مخصص للمهرجان بمنطقة الكهيف، تم تصميمه لينسجم مع فكرة التظاهرة، ويهدف إلى إبراز ثراء الجماليات الصحراوية.

ويتناول العرض حكاية رمزية تصور أمانة وصدق ودقة ثلاثة أشقاء يكلفهم والدهم بنقل رسالة منه إلى أهالي القرية، وعلى الرغم من أن الرسالة واحدة، فإن العرض يصور وقع كلماتها ودلالاتها لدى كل واحد من الأشقاء الثلاثة بحسب خلفياتهم النفسية والثقافية والمعرفية، فيبرز التباين والتمايز بينهم في نقل وتنفيذ التكليف الأبوي.

وسبق للعامري أن شارك في دورات سابقة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، وأحدثت عروضه التي تميزت بقوة الأداء وجماليات التكوين والتصوير أصداءً نقدية وإعلامية واسعة. ويضم العرض نخبة من الفنانين المحليين من جيل الروّاد والشباب.

وفي اليوم التالي تشارك الكويت للمرة الأولى في المهرجان بالعرض الأول من مسرحية «الأصاخيب»، وهو يستعيد واقعة مأساوية شهدتها الكويت سنة 1830 عاكساً الأجواء الدراماتيكية التي رافقت انتشار مرض الطاعون في المنطقة.

وفي العرض الثاني من الليلة ذاتها 13 ديسمبر الجاري، تشارك موريتانيا بمسرحية «ليالي لعزيب» من تأليف وإخراج التقي سعيد.

وفي ليلة 14 ديسمبر الجاري، تشارك السودان بالمسامرة الفكرية تحت عنوان «المسرح وأدب الصحراء: العلاقة وممكناتها»، ومسرحية «المك نمر.. حب في الصحراء».

وليلة الأحد 15 ديسمبر الجاري، من نصيب العراق، حيث تشارك فرقة «جلجامش» المسرحية بعرض مسرحية «سبيل الأصالة».

وفي الليلة الأخيرة من المهرجان 16 ديسمبر الجاري، تشارك الأردن بمسرحية «زين المها.. مهاجى الرمال».

- سبق للعامري الاشتراك في المهرجان، وأحدثت

عروضه أصداءً نقدية واسعة.