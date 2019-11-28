اكتشاف 3 توابيت تعود للأسرة الـ 18 في الأقصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، عن اكتشاف ثلاثة توابيت خشبية، في الفناء الخارجي للمقبرة رقم (33) بمنطقة آثار العساسيف، في مدينة القرنة غرب الأقصر (721 كم جنوب القاهرة).

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

وأشار إلى أن البعثة الأثرية الفرنسية، التابعة لجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والعاملة بمنطقة آثار العساسيف في القرنة، نجحت في الوصول إلى الكشف. من جانبه، قال مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، فتحي ياسين، إن التابوت الأول لسيدة تدعى «تي ابو»، ويبلغ طوله 195 سم، وعليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

وأشار إلى أن التابوت الثاني يبلغ طوله نحو 190 سم، ومطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى «راو»، لافتاً إلى أن التابوت الثالث طوله 180 سم وعليه طبقة جصية وألوان بيضاء وأعمدة باللون البني، وخالٍ من أي كتابات.