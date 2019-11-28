3 أيام مع القصائد في مهرجان القيروان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في قصر الآداب والفنون بالعاصمة التونسية، تنطلق في الخامس من ديسمبر المقبل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القيروان للشعر العربي، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة شعراء ومثقفين من تونس والوطن العربي.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس، إن بيوت الشعر في الوطن العربي من خلال المهرجانات، التي تقام بمعدل مهرجان كل شهر، انطلقت بفاعلية في مختلف البلدان العربية، ومثلّت منظومة مستدامة ومحركاً لأدوات التفاعل الإنساني من خلال الشعر، وانفتاحاً على مدارسه ومناهجه.

وأشار إلى أن هذه المهرجانات الشعرية تعد استمراراً للمشروعات الثقافية، وتتويجاً لجهد عام حافل بالفعاليات، مضيفاً أنه يتم خلالها تكريم قامات شعرية أسهمت بدورها في تحريك الساحة.

وأوضح أن برنامج المهرجان القيروان يتضمن أصبوحات وأمسيات تشارك بها نخبة من الشعراء، كما يشمل ندوة أدبية بعنوان الشعر والمواقف.