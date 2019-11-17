لويس كابالدي في الشارقة 17 يناير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحلّ الفنان العالمي لويس كابالدي ضيفاً على الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، بين ديسمبر وأبريل المقبلين. ويقدم كابالدي لجمهوره بالإمارات للمرة الأولى، في 17 يناير المقبل، باقة من أغانيه التي تنتمي إلى موسيقى السول، من بينها أغنيته الشهيرة «Someone You Loved»، التي تجاوزت مشاهداتها على «يوتيوب» 75 مليون مشاهدة، وتربعت على رأس قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وإلى جانب أنه موسيقي ومغن، يعد كابالدي - ذو الأصول الأسكتلندية والإيطالية - كاتباً للأغاني أيضاً، وتشهد سيرته على موهبة خاصة، إذ حقق نجاحاً لافتاً، وبيعت تذاكر حفلته في المملكة المتحدة بأقل من دقيقة ضمن جولته العالمية الحالية.

وبدأت مسيرته مبكراً، إذ تعلّم العزف على آلة الغيتار وهو في عمر صغير جداً، وانطلق في مسيرته المهنية الموسيقية وهو ابن 17 عاماً. يشار إلى أن مسرح المجاز استضاف مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى على مدار العامين الماضيين؛ من بينهم ياني، وخوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده، ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية، وحسين الجسمي، وبلقيس، وراغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وغيرهم من الفنانين.