علي الحجار وباسم فرات يفوزان بجائزة السلطان قابوس

المصدر: مسقط - رويترز

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، أمس، عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي ذهبت للمصري علي الحجار والعراقي باسم فرات.

وقال الأمين العام للمركز، حبيب بن محمد الريامي، إن «الجائزة السنوية يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيها العرب عموماً، وفي عام آخر للعمانيين فقط». وأضاف: «الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عموماً، وهي دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة، والطرب العربي عن فرع الفنون، وأدب الرحلات عن فرع الآداب». وأشار إلى أنه تم حجب الجائزة في علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب علي الحجار، وفي أدب الرحلات العراقي باسم محمد فرات، المقيم في نيوزيلندا.