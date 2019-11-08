5 «روايات» تجمع أسماء أدبية من الخليج

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

اختارت دار «روايات»، المختصة بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، التابعة لمجموعة «كلمات»، خمسة كتب من الكويت والسعودية، لإصدار إنتاجاتهم ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب 2019.

وهذه الكتب هي:

رواية «حديقة الفحيحيل العامة»، للروائي الكويتي فواز الهاجري .

ومذكرات «قهوة نامه»، للكاتب السعودي عبدالله الناصر.

و«إيقاع التحوّل وقمر الارتياب»، للشاعر السعودي عبدالله السفر، ويكشف من بين ملاحظات كثيرة كيف أن المعالجة الروائية لا تستجيب بشكل سطحي للأحداث وبانعكاس مباشر.

و«تنبؤات الشعراء»، للكاتب والشاعر الكويتي صلاح العرجاني.

ورواية «قاف قاتل سين سعيد»، للكاتب الكويتي عبدالله البصيص، ويروي الكتاب قصة اقتحام عناصر الشرطة بيت أم غريب، ليجد المحقّق ماجد نفسه، في لغز مقتل سعيد جونكر، سبباً لتوالي أيامه الرتيبة. إذ يفتح تحقيقًا مضى على إغلاقه سنوات طويلة، ويعود ينبش في ماضٍ اتفق الجميع على تجاوزه.