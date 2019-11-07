«لغتي».. من سيحمل الكأس؟

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

كشفت نتائج التصفيات الأولى من منافسات الدورة الرابعة من «كأس لغتي» عن تأهل 14 مدرسة إلى المرحلة الثانية، من المسابقة التي أطلقتها مبادرة «لغتي»، التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة.

وتستمر المنافسات بين المدارس طيلة أيام فعاليات الدورة

الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، حتى بعد غد، تحت شعار «افتح كتاباً، تفتح أذهاناً».

وقالت مدير مبادرة «لغتي»، بدرية آل علي: «لقد كشفت المنافسات عن مواهب لافتة، إذ تقوم المبادرة بإجراء قياس لمستويات المشاركين، للوقوف على إمكاناتهم الخطابية، والدقة اللغوية، لمعرفة مدى تأثير المبادرة على استفزاز مواهبهم لخوض المنافسات، والوصول إلى أبعد مرحلة فيها، بما يضمن الفوز».