تصميم متجر إلكتروني.. النجاح يبدأ من الشعار

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

تعرّف زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب الى أساسيات بناء متجر إلكتروني، وأهم أساليب التسويق المستخدمة لجذب المشتري، خلال محاضرة قدمها مستشار التكنولوجيا والمصمم طه وحيد بعنوان «من إنستغرام وفيس بوك إلى شوبيفاي»، ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي.

وأوضح وحيد أن شوبيفاي هو اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة، كما توفر لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات، بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار.

وأشار إلى الخطوات والأدوات التي يجب استخدامها لإنشاء متجر إلكتروني، وهي: اختيار الشعار، أو الاسم، حيث يجب البحث عن اسم بسيط غير معقد يستطيع المتصفح فهمه ويليق بالمنتج والمتجر «ثم اختيار الموضوع أو المنتج الذي تريد التسويق له، سواء كان منتجاً بسيطاً أو كبيراً، مع الانتباه في تغيير نوع الخطوط والألوان بما يتناسب مع المنتج».