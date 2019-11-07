2000 شخص بحثوا عن «الكتب المضيئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت فعالية «البحث عن الكتب المضيئة»، التي تنظمها «حديقة أم الإمارات»، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، مشاركة أكثر من 2000 شخص، منذ انطلاقها في 20 أكتوبر الماضي. حيث حصل المشاركون على 1500 كتاب منوع يشمل كتب الأطفال والمجموعات القصصية والكتب الثقافية والعلمية وغيرها.

ويحظى المشاركون بفرصة استعراض مهاراتهم واستخدام الخرائط والألغاز والإشارات، واتباع الأدلة المنتشرة في كل مكان للبحث عن العديد من الكتب المخبأة في مختلف أنحاء الحديقة، وقراءتها والاحتفاظ بها.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع الزوار من جميع الأعمار على القراءة والمطالعة. وتم توفير الكتب التي تم توزيعها حتى الآن من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومشروع كلمة للترجمة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودار الهدهد للنشر والتوزيع. ويحظى المشاركون بفرصة الحصول على كثير من الهدايا المخبأة داخل الكتب، بما في ذلك خصومات وقسائم تقدمها المطاعم والمقاهي الموجودة في الحديقة مثل: مخبز هوم بيكري، ومطعم برغر بيرو، ومقهى جرين فور لايف، وميراز كريمري للمثلجات، وشوكر آرت للحلويات، إضافة إلى تذاكر دخول إلى متحف اللوفر أبوظبي.

وتقام الفعالية يومياً من الساعة 6:00 إلى 9:00 مساءً، وتستقبل محبي الكتب والمطالعة من مختلف الأعمار لقضاء أمسية عائلية مميزة مليئة بالمرح والمعرفة في «حديقة أم الإمارات». وتدعو الحديقة الجميع إلى ارتداء قبعة المحقق والانطلاق نحو الحديقة، والحصول على الخرائط والمصابيح، والبحث عن الكتب المضيئة المخبأة في جميع أنحائها.

تهدف الفعالية إلى تشجيع الزوار من جميع الأعمار على القراءة والمطالعة.