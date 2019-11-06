«المهندس الصغير» تأخذ الصغار في رحلة إلى عالم الفيزياء

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

تفاعل أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب مع ورشة «المهندس الصغير»، التي قدمتها هديل محمد، من مركز أفق الإبداع، لتعزيز مهاراتهم حول أساسيات الهندسة الكهربائية.

وتضمنت الورشة، التي استهدفت الأطفال من عمر ثمانية إلى 12 عاماً، برنامجاً تحت عنوان «ميكي ميكي» يساعد الأطفال في التعرف إلى مفهوم وآلية عمل الدائرة الكهربائية، إضافة إلى كيفية توظيف الأشياء التي تحيط بهم في المنزل، وتعليمهم كيفية استخدامها في صنع تلك الدائرة بشكل مبسط.

وهدفت الورشة تطوير خيال الصغار، وتنمية مهاراتهم الاستكشافية، وتبسيط مفاهيم ورموز العمل الكهربائي، بغية الارتقاء بمداركهم حول مفاهيم التوازن والقوة والحركة، إضافة إلى تعريفهم بأهمية الرياضيات في تطور التكنولوجيا التي لا يمكن لها العمل أو تحقيق مزيد من التطور من دون الكهرباء.

ويقدم معرض الشارقة للكتاب بنسخته الـ38 طوال أيامه، باقة متنوعة من ورش العمل، والمسابقات التي تقدم بطريقة ترفيهية وتعليمية، بهدف تعزيز قدرات ومهارات زوار المعرض من الصغار.