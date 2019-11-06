«علّم طفلك كيف يقول لا»..مهارات للحماية من التنمر والعنف

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب تنظيم ندوة بعنوان «علّم طفلك كيف يقول لا»، قدمها طارق عيد، اختصاصي المسؤولية المجتمعية في إدارة التثقيف الاجتماعي، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وتطرّقت الندوة، التي استهدفت أولياء الأمور، إلى عدد من المحاور المهمة، التي يجب عليهم اتباعها لغرس الوعي لدى أبنائهم، تضمنت الفرق بين حماية الطفل، وتعليمه حماية نفسه، إضافة إلى استراتيجيات قول كلمة لا، ومعنى كلمة لا، ومتى يقولها، وماذا يفعل أولياء الأمور لو كان طفلهم معتدى عليه.

وشدّد عيد في مستهل جلسته على الدور المحوري لأولياء الأمور في تعليم أطفالهم أسس وأساليب التعامل في الحياة المجتمعية، سواء في المدرسة، أو ضمن النطاق البيئي الذي يعيش فيه.

وبيّن الأساليب التي تحدث عنها عيد تنبيه الأهل إلى مراقبة التغيرات التي قد تطرأ على جسد الأطفال دون إشعارهم بذلك.

وأوضح المتحدث أن تعليم الطفل كيف يقول لا، هو جزء من حمايته، كتعليمه رفض قبول الهدايا من الغرباء، أو البقاء في أماكن خالية مع الأقرباء، أو الأصدقاء، منوّهاً بأن كثيراً من الاعتداءات التي تحدث يكون الأقرباء طرفاً فيها.

وفي إجابته عن سؤال متى يقول الطفل لا؟ أكد عيد على أهمية تعليم الأهل لأبنائهم بطرق تمثيلية ضرورة الحفاظ على خصوصية الجسد، حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح.