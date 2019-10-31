فرقة 3MA تعزف «الأمل» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضاف مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، أول من أمس، عرضاً أدائياً لفرقة 3MA من ألبومها «أناروز»، بعنوان «الأمل».

وقدمت الفرقة، التي تعد إحدى أبرز مجموعات موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية في إفريقيا، حفلاً مميزاً في أبوظبي، مزج بين الموسيقى العربية والإفريقية. وتضم الفرقة ثلاث مواهب إبداعية (بلاكي سيسوكو، وإدريس المالومي، وراجري) يتشاركون الشغف الموسيقي والتفاهم المتبادل والصداقة.

التقى المالي بلاكي سيسوكو عازف الكورا، والمغربي إدريس المالومي عازف العود، وراجري الملغاشي عازف الفلوت، عام 2006، وأسسوا فرقة 3MA. كان من الممكن أن يتوقف الثلاثي بعد حفلات عدة وتسجيل واحد، على غرار ما يفعله كثير من الفنانين، لكن مازال الثلاثة يعزفون معاً، ويمزجون موسيقى آلاتهم. كما تجمع الثلاثة علاقة موسيقية وصداقة قوية، إذ تُثري لقاءاتهم واجتماعاتهم الثلاثية حياتهم المهنية الخاصة.