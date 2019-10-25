صاحب «الراهب الذي باع سيارته الفيراري».. في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحل الخبير العالمي في التنمية الذاتية وبناء القادة روبن شارما، مؤلف واحد من الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، وهو «الراهب الذي باع سيارته الفيراري»، ضيفاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38 التي تُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى التاسع من نوفمبر المقبل.

ويشارك شارما جمهور المعرض في جلسة حوارية في التاسع من نوفمبر المقبل في قاعة الاحتفالات، يستعرض خلالها أحدث إصداراته «نادي الخامسة صباحاً»، وفلسفته ومنهجه في الحياة، إذ سيقدّم جملة من النصائح التي تتعلق بآليات رفع مستوى القدرات الإنتاجية للأفراد، بما يعزّز من شعورهم بالسعادة، ويحفزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية التي تسهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

ويُعد شارما واحداً من أبرز خبراء القيادة وتطوير الذات في العالم، إذ عمل على تنمية وتعزيز إمكانات القادة ورواد الأعمال لدى العديد من المؤسسات العالمية، كما ألف 13 كتاباً تجاوزت مبيعاتها 15 مليون نسخة في 96 دولة حول العالم.

