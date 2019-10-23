3 إقامات فنية في الشارقة للفنون

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب المشاركة في ثلاث من دعواتها المفتوحة لبرامج الإقامة الفنية، وهي: برنامج الإقامة في الموسيقى والصوت والأداء المرتبط بالمعرض المقبل للفنان طارق عطوي، وبرنامج العربية للطيران لإقامة القيّمين، وبرنامج الإنتاج.

وتدعو المؤسسة الفنانين والموسيقيين والقيمين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم مشروعاتهم الإبداعية التي تتطلع إلى تطوير وتعميق التجربة الجمالية للفنون المعاصرة، حيث توفر المؤسسة منحاً مالية لإنجاز هذه المشروعات، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي والاستشارات الفنية من أصحاب الخبرة.

ويدعى العازفون والمؤلفون والفنانون أثناء برنامج الإقامة إلى التجريب والتفاعل مع مختلف فئات المستمعين، بالإضافة إلى العمل في عدد من صالات العرض، وحضور جلسات الاستماع، حيث توفر المؤسسة عدداً من الإقامات خلال مدة المعرض، تمتد كل منها لأسبوعين.

تقتصر المشاركة على العازفين أو المؤلفين المتخصصين في الموسيقى الإلكترونية أو التجريبية أو الارتجالية، وكذلك الفنانون العاملون بالصوت أو الأداء، شريطة توافر المعرفة والخبرة في التعامل مع الصوت، ويجب على المتقدمين إرسال سيرهم الذاتية، ونماذج من أعمالهم السابقة إلى عنوان البريد الإلكتروني: «residencies@sharjahart.org»، إضافة إلى إجراء مقابلة عبر «سكايب»، على أن يكون 30 نوفمبر 2019 موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.

وتعتزم المؤسسة تقديم منح للفنانين، تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، حيث سينظر إلى نوعية وجودة المشروع المقترح، بغض النظر عن كلفته المالية.