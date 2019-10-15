أعمال أمار كانوار بين دبي وأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وجمعية إشارة للفن، عن تعاونهما لتقديم معرضين فرديين للفنان الشهير أمار كانوار في كل من أبوظبي ودبي. ويُعتبر أمار أحد أبرز فناني الهند المعاصرين، ويحفل رصيده بجوائز مرموقة ومشاركات بارزة في معارض عالمية مختلفة. وتستكشف أعمال أمار السياسات وصراعات القوى المختلفة والعنف وقيم العدالة من خلال أفلام شعرية وأعمال متكاملة متعددة الوسائط.

وستستضيف جمعية إشارة للفن عرض فيلم (Such a Morning) «صباحٌ كهذا»، من إنتاج عام 2017، في الفترة ما بين 20 يناير إلى 20 مايو المقبل، فيما سيعرض رواق الفن العمل الفني (The Sovereign Forest) «الغابة السيادية» في الفترة ما بين 22 يناير إلى 30 مايو المقبل. «صباحٌ كهذا» عبارة عن فيلم طويل تم عرضه للمرة الأولى عالمياً خلال معرض «دوكيومنتا» في دورته الـ14 في مدينة أثينا اليونانية وكاسل الألمانية. وتدور أحداثه حول شخصيتين رئيستين تتصارعان مع عالم مليء بالهلوسة، في إشارة إلى التحديات المعقدة التي تهيمن على هذا العصر. ويطرح من خلاله الفنان أمار سؤالاً حول النهاية التي سنصل إليها بعد استنزاف جميع الحجج والبراهين والسبيل نحو إعادة ترتيب الأفكار والتفاعل من جديد. ويتناول الفيلم حياة أستاذ رياضيات تقدمت به السن يتخلى عن حياته المهنية ويركن إلى العزلة في عربة قطار مهجورة، حيث ينشئ مساحة مظلمة خاصة به يتأقلم فيها مع نفسه قبل أن يرخي الظلام الكامل بظلاله، ويبدأ الحياة في عالم مجرد من الضوء. أما عمل «الغابة السيادية» فهو عمل قائم على الوسائط المتعددة، ويتناول الجريمة والسياسة وحقوق الإنسان والأزمة البيئية من منظور إبداعي، نشأ من الصراع السياسي والبيئي في ولاية أوديشا الهندية الغنية بالموارد والتي يغلب عليها الطابع القبلي. وقد دأب أمار على مراقبة وتوثيق التدخلات الصناعية التي غيرت بشكل نهائي ملامح الولاية على مدار أكثر من عقد من الزمن، ما يجعل منه التزاماً طويل الأمد من قبل الفنان مع الناشط الإعلامي سودهير باتنايك والمصممة والمخرجة السينمائية شيرنا داستور. ويستوحي العمل إلهامه من رحلة البحث عن الإجابات المحتملة عن مجموعة من الأسئلة؛ مثل كيفية فهم الجريمة والصراع من حولنا، وماهية الأدلة، ومدى إمكانية استخدام الشعر كدليل في المحاكمة، وسبل رؤية حالات الاختفاء وإدراكها وفهمها وتذكرها، وطريقة البحث من جديد.

- أمار كانوار أحد أبرز فناني الهند المعاصرين يحفل رصيده بجوائز عالمية مرموقة.