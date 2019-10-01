موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تفتتح موسمها بالأوركسترا الروسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبعد النجاح الباهر الذي حققته في موسمها الأخير، تعود احتفالية موسيقى أبوظبي الكلاسيكية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بموسم جديد حافل بالروائع العالمية، حيث يحتفي موسم 2019/‏‏2020 بالذكرى الـ250 لولادة الموسيقي الشهير لودفيج فان بيتهوفن، وذلك بتقديم باقة من إبداعات الموسيقى الكلاسيكية التي تتضمن أبرز فرق الأوركسترا والعازفين على الصعيد العالمي، فضلاً عن أداء عروض الباليه الأكثر إبداعاً، بالإضافة إلى تقديم أبرز النجوم في العالم العربي، وباقة متنوعة من الفنون المسرحية، لتشكل الاحتفالية بذلك أبرز الفعاليات الفنية هذا الموسم.

وينطلق الموسم الجديد من موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2019/‏‏2020 بحفلين للأوركسترا الوطنية الروسية، التي تعتبر واحدة من أبرز فرق الأوركسترا في العالم، والحائزة العديد من الجوائز، ومن ضمنها جائزة «غرامي»، ويقام الحفلان يومي الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر في المجمّع الثقافي بمنطقة الحصن.

وتشتهر الأوركسترا الوطنية الروسية على الصعيد العالمي بأدائها الاستثنائي للموسيقى الكلاسيكية الروسية، فضلاً عن تقديم العديد من سيمفونيات وكونشيرتوات العظماء، مثل شوستاكوفيتش وتشايكوفسكي، تحت إشراف قائد الأوركسترا ميخائيل بليتنيف، الحائز جائزة «غرامي» والجائزة الأوروبية للثقافة. ومن المقرر أن تؤدي الأوركسترا برنامجاً يتضمن سيمفونيات من تأليف موسيقيين روس من القرنين التاسع عشر والعشرين. كما يشارك عازف البيانو الكلاسيكي الفرنسي الشاب لوكاس ديبارج بافتتاحية مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية لآلة البيانو بدورتها الخامسة عشرة.

وقال مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيصل الظاهري: «تلتزم (موسيقى أبوظبي الكلاسيكية) بالجمع بين كل الأنواع الموسيقية ودعم الموسيقى المعاصرة والإبداع الفني، حيث نستهل الموسم الجديد بمجموعة من أعظم الموسيقيين العالميين، ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الرائعة، كما يسعدنا أن نستضيف الأوركسترا الوطنية الروسية الاستثنائية في الاحتفالية الافتتاحية، التي تعتبر واحدة من أبرز فرق الأوركسترا في العالم، ونعد الحاضرين بأمسية مشوقة. وقريباً سنعلن عن مشاركة أشهر العازفين المنفردين على مستوى العالم، فضلاً عن عروض الباليه المتميزة وأبرز النجوم في العالم العربي».

250

عاماً على ولادة

الموسيقي الشهير

لودفيج فان بيتهوفن.