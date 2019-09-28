18فناناً ومختصاً يقيّمون أفلام «السينمائي للأطفال والشباب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، الجهة المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عن أسماء الأعضاء المعتمدين للجنة التحكيم الخاصة بالدورة السابعة للمهرجان، التي تضم 18 فناناً وناقداً ومختصاً سيتولون تقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 13 - 18 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتضم اللجنة عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين، والمؤثرين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر واليابان وفرنسا وكندا وبريطانيا وسورية. وسيتناول المحكمون الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان الموزعة على سبع فئات، هي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية طويلة، وأفلام من صنع الطلبة. وهنا إطلالة على أسماء لجان التحكيم في فئات المهرجان المختلفة.

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