أبوظبي تُحيي اليوم مرور 1054 عاماً على وفاة المتنبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بالتزامن مع ذكرى مرور 1054 عاماً على وفاة الشاعر، أبوالطيب المتنبي، تنظم الموسوعة الشعرية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اليوم، ندوة ثقافية وشعرية تتناول حياته وأشعاره، في منارة السعديات.

وتمثل الندوة، التي تقام بذكرى وفاته في 23 سبتمبر عام 965، تحت شعار «المتنبي: لايزال مالئ الدنيا وشاغل الناس»، نافذة لاسترجاع أمجاد المتنبي، الذي يعد أحد أشهر شعراء العرب.

يشارك في الندوة الأديب الإماراتي، جمال مطر، الذي صدر له كتاب عن المتنبي بعنوان «ربٌ واحد يكفي»، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأردنية، الدكتور مفلح الحويطات، الذي صدر له كتاب عن المتنبي بعنوان «شعرية الصراع: مقاربة نصية في شعر المتنبي»، وعضو هيئة التدريس في جامعة السوربون، الدكتورة هناء صبحي، التي تمتلك مجموعة من الإصدارات في الترجمة. كما يتخلل الندوة إلقاء الشاعر، جرير الكعبي، قصائد من أشعار المتنبي، يرافقه عزف موسيقي، مع فتح أبواب المشاركة أمام الجمهور للاستمتاع بقصائد المتنبي، يلقيها رئيس هيئة أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، ومغناة بصوت الفنانة عبير نعمة.وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدلله ماجد آل علي: «نحتفي اليوم بالمتنبي، وهو أحد أهم الشعراء في تاريخ الثقافة العربية، وتتسم أشعاره بالقوة والصدق والشاعرية، ويهتم بالمعنى، ويصوغه بإبداع وبطريقة قوية محكمة، ومن خلال فعاليات مثل هذه الندوة، يبرز دور الموسوعة الشعرية لتسليط الضوء على أهمية دور المتنبي في إثراء الشعر العربي، الذي لايزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام لكثيرين من الأدباء والشعراء».