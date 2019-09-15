لجنة اختيار عروض «مهرجان كلباء» تستهل المشاهدات اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستهل لجنة مشاهدة واختيار عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الثامنة أعمالها، مساء اليوم، بمعهد الشارقة للفنون المسرحية.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة، مساء الأربعاء المقبل، تقييم العروض، إذ ستشاهد 19 عرضاً، على أن تعلن لاحقاً المتأهلين لمرحلة المنافسة على جوائز المهرجان، الذي تنطلق فعالياته دورته الجديدة في 26 الجاري.

وتضم لجنة المشاهدة الممثلة السورية أمل حويجة، والمخرج والممثل الإماراتي إبراهيم القحومي، إضافة إلى الفنان التونسي يوسف البحري.

وتشتمل قائمة المخرجين المتقدمين للمنافسة هذا العام العديد من الأسماء الجديدة، لاسيما العنصر النسائي، إذ تشهد مشاركة أربع مخرجات: عائشة البيرق التي تشارك بمسرحية «الخادمتان»، وميثاء الصخري بمسرحية «القرية»، وهناء مرسي بـ «هل أنت موجود..مستر جونز؟»، ورهف محمد بـ«الأقوى».

كما يتنافس خالد الفقاعي بمسرحية «منظر طبيعي»، وجاسم غريب بـ«في انتظار غودو»، وعلى بيشوه بـ«ميديا»، وعلي سراج بـ«المستنقع»، وخليل محمد بـ«النافذة»، وجاسم التميمي بـ«التوأمان»، ويوسف القصاب بـ «مدن الرماد»، وآخرون.