الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي تفتتح فرعها الجديد في مدينة خليفة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية " Alliance Francaise" عن افتتاح أحدث فروعها في أبوظبي، وذلك في مدينة خليفة داخل المدرسة البريطانية الدولية. ومن المُقرّر أن يفتح الفرع الجديد أبوابه للطلاب ابتداءً من 8 سبتمبر المقبل.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الثقافية والمخيمات الصيفية والمرافق الخارجية والداخلية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تتضمن: استديو الرقص، والمسرح، والنادي الرياضي، وبركة السباحة الداخلية المُدفَّأة، وساحة اللعب، والمقهى الخاص بالطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، هي المركز المعتمد الوحيد لدى وزارة التعليم الفرنسية في الإمارات، وستتيح للطلاب فرصة الاستعداد لاختبارات Quebec لإجادة اللغة الفرنسية والتي تتضمن DELF، TEF، TCF على يد طاقم من المدرسيين الفرنسيين المحترفين.

ومن جانبه، قال محمد بلد جودي، مدير عام الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، معلقاً بهذا الصدد: "بخبرة تفوق 45 عام في هذا المجال، وفي نشر اللغة والثقافة الفرنسية في أبوظبي، يسعدنا فتح أبوابنا أمام مزيد من الطلاب في مدينة خليفة ".

