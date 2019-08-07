«فكرتي» يجتذب 22 من «شباب عقار المستقبل» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك 22 طالباً في برنامج «فكرتي العقارية»، الذي نظمه معهد دبي العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خصيصاً للطلبة الموهوبين من أعمار وجنسيات مختلفة، ضمن برنامج «شباب عقار المستقبل»، بهدف تعريفهم بقطاع العقارات وبناء المدن وتصميمها.

كما نظم المعهد دورة توعية حول «المعرفة العقارية» لعدد من المدرسين العاملين في الحقل التربوي، بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف تعريفهم بأهم القوانين المرتبطة بالعقارات وأساسياتها وزيادة شفافية السوق العقارية بين التربويين.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، سليمان الأنصاري، عن سعادته بهذه الشراكة مع معهد دبي العقاري، للعمل على الارتقاء بقدرات الكوادر التعليمية والطلبة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي من منطلق الإيمان بالتأثير الإيجابي الذي يتركه التربويون على الطلبة، وقدرتهم على توجيه اهتمامهم وتطلعاتهم إزاء التخصصات التي تخدم سوق العمل، والأهداف الوطنية وفق رؤى القيادة الرشيدة.

وركز برنامج «فكرتي العقارية» على الطلبة الذين راوحت أعمارهم بين 12 و18 سنة من الموهوبين والمتوفقين دراسياً من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف تزويدهم بالمعرفة العقارية، وبناء المدن وتصميمها، وتعريفهم بالمفاهيم الخاصة في إنشاء العقارات والأبراج والمساكن، إلى جانب الدور الرئيس الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في القطاع العقاري لإمارة دبي.