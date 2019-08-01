مصر: كشف أثري لمقر مجلس الشيوخ في سيناء

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، الكشف عن جزء من مبنى أثري ضخم، يرجع للعصر اليوناني الروماني بمحافظة شمال سيناء.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن المبنى المكتشف، الذي عثرت عليه البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما - بلوزيوم بمنطقة آثار شمال سيناء، مشيّد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، ويرجح أنه كان يستخدم مقراً لمجلس الشيوخ.

وأوضح أن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه من قبل، خلال أعمال المسح الجيوفيزيقي، التي أجريت بالتل عام 2005، ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة، بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية - معهد الآثار، مشيراً إلى أن الدراسات المبدئية، التي أجريت على المبنى، أثبتت أن التخطيط المعماري له ومكان إنشائه يشيران إلى أنه استخدم لعقد اجتماعات شيوخ المدينة وممثلي المواطنين، خلال فترة ازدهار مدينة بلوزيوم، إبان حكم البطالمة والرومان، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للمدينة ومواطنيها.