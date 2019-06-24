طالبات «التعددية الثقافية» في ضيافة قلعة جلاميس

المصدر: دندي (أسكتلندا) - وام

زارت الطالبات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي بكلية آل مكتوم للتعليم العالي، كلية دندي، ضمن برنامج التعددية الثقافية، الذي انطلقت فعالياته في الثامن من يونيو الجاري، بمشاركة 67 طالبة من جامعات وكليات الإمارات ووزارة الداخلية و«إينوك» وجامعة المالايا الماليزية.

كما زارت الطالبات قلعة جلاميس، وهي واحدة من أفخم قلاع أسكتلندا، واستمعن لدى وصولهن إلى مدخل القلعة لمقطوعات من الموسيقى الأسكتلندية التقليدية والتراثية، قبل تجولهن في متنزهات القلعة التي كانت منزل طفولة الملكة إليزابيث الأم، ومكان ولادة الأميرة مارغريت، وتعرفن إلى القلعة وقيمتها التاريخية، وقمن بجولة خاصة في الموقع، تضمنت القاعة الكبرى والمجلس الملكي.