«بيبي فاطمة».. أصبحت مسموعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انتهت جمعية اللغة العربية من تحويل رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى كتاب مسموع، بهدف تيسير قراءتها من قبل أصحاب الهمم من المكفوفين، وإثراء للذائقة الأدبية لديهم.

وقالت مشرفة جمعية اللغة العربية، الدكتورة ليلى العبيدي، إن تحويل الرواية، الصادرة عن منشورات القاسمي عام 2018، التي ترجمت إلى لغات عدة، إلى كتاب مسموع، استغرق 21 يوماً، مضيفة أن الهدف من الفكرة - التي طرحتها الطالبة سمية صقر القاسمي - هو تمكين المكفوفين من الاستماع والاستمتاع بهذه الرواية الشائقة التي يمكن أن تضيف إلى رصيدهم ثراء لغوياً.