«الفن للبلد» يدعم قضيتين في جدة التاريخية

المصدر: جدة - الإمارات اليوم

تنظم وزارة الثقافة السعودية، بالشراكة مع حافظ غاليري ودار كريستيز، معرضاً فنياً للأعمال المدرجة في المزاد الفني الخيري، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، تحت اسم «الفن للبلد»، وهو حدث خاص لدعم قضيتين مهمتين في مدينة جدة التاريخية.

وتبرع فنانون مشهورون من جميع أنحاء العالم العربي بأعمال من أجل جمع أموال لمصلحة متحف تراث مخصص للحفاظ على ثقافة البلد وتاريخه الفريد.

ويهدف مزاد «الفن للبلد»، الذي ينظم في بيت نصيف بقلب الحي التاريخي بمدينة جدة، إلى خلق قطاع ثقافي، ومنصة تحتفل بالهوية المشتركة. ويضم المزاد الذي يختتم اليوم أعمال نخبة من الفنانين السعوديين والعرب المعاصرين.