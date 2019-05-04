«دبي للخط العربي».. حوارية الحروف والخطّاطين

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

تؤكد النسخة 10 من معرض دبي الدولي للخط العربي، الذي تنظمه هيئة دبي للثقافة والفنون، ويختتم غداً في وافي مول، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات من خلال الهيئات والوزارات المعنية بالشأن الثقافي لهذا الفن، إذ أجمع فنانون مشاركون على أهمية المعرض كمحطة سنوية تستقطب الفنانين من كل أنحاء العالم، وتوجد لهم منصة لعرض حوارية خاصة في فن الخط العربي، تقوم على مدارس متعددة، تجمع ما بين الكلاسيكية والمعاصرة.

يأخذ المعرض زائره إلى عالم الحروف والنصوص القرآنية والأحاديث، عبر طيف واسع من الأعمال والمشارَكات، التي تحمل مدارس عديدة في الفن، مقدمة لوحات كلاسيكية تجمع ما بين الزخرفة والخط، ولوحات قوامها الحرف واللون.

شارك الخطاط الإماراتي خالد الجلاف في المعرض بلوحتين، الأولى تحمل آية قرآنية، والثانية حديثاً للرسول الكريم، مشيراً إلى أن الحديث عن معارض الخط في الإمارات يوجب الإشارة إلى معرضين، الأول هو معرض دبي الدولي للخط العربي، والثاني هو ملتقى الشارقة للخط العربي، وهذان المعرضان يبرزان اهتمام الإمارات في مجال الخط، والدعم الذي يقدم لهذا الفن، كما أن معرض دبي الدولي للخط يحمل حضوراً عالمياً من كل أنحاء العالم، فالأسماء المشاركة رائدة في مجال الخط العربي، وفازت بجوائز عالمية، ولها بصمتها وحضورها. ولفت إلى أن هذا الفن كان ولايزال دليل نجابة وذوق عالٍ، فهو يستقطب الذواقة في الإمارات. وعن اعتماده الرسم بأشكال متعددة، لاسيما اللوحات التي تقوم على الهندسة، لفت إلى أن مشاركته أتت في الفن الكلاسيكي، ولهذا قدم الأعمال الكلاسيكية التي تشتمل على الزخرفة، موضحاً أنه يلعب في الملعبين، الكلاسيكية والحروفية المعاصرة، وأن كل لوحة لها جمهورها، مؤكداً على أهمية الحفاظ على شكل الحرف وعدم تشويهه، لأن الحروفية يجب ألا تكتب بطريقة منافية للقواعد. ونوه الجلاف بأنه خلال شبابه لم يكن الخط يحظى بالاهتمام كاليوم، مشيراً إلى أن الخط يعتمد على إمكانية الخطاط لجذب الجمهور، فاللون هو عنصر من عناصر المعاصرة التي تجذب الشباب، كما أن تنمية الذائقة الفنية منذ الصغر ستجعل المرء قادراً على تذوق الفن ومعرفة الحقيقي منه، إلى جانب التعليم.

من جهته، الخطاط المغربي بلعيد حميدي شارك في المعرض بلوحتين كلاسيكيتين، فهو يدرس الخط، ولا يقدم إلا الأعمال الكلاسيكية. وقال عن اللوحة الكلاسيكية: «اللوحة الكلاسيكية هي الأساس، ولها مقوماتها وثوابتها، وهناك تيارات حرة لا نعارضها إن استخدمت الحروف بصورها الدقيقة، ووفق قواعد الخط، فلابد من أن يكون الفنان خطاطاً وعارفاً بقواعد الخط، كي يقدم ما يتناسب مع الثوابت في الخط». ولفت إلى أن بعض اللوحات تقوم بطمس معالم لوحة الخط عندما تأتي بحروف مشوهة، ولا تحمل نسب وجماليات الحرف في الخط العربي. وعن أهمية المعرض، لفت بلعيد إلى أن الإمارات تلعب دوراً ريادياً في الحفاظ على فن الخط، فهي تعمل على خدمة التراث وفنونه، وهذا المعرض يشبه البتراء التي كانت ملتقى تجارياً يجمع الأجناس والشعوب، كما أن الإمارات تكرم الخطاطين، وهذا بالتالي يقود إلى مزيد من الاجتهاد والإبداع.

الخطاط العراقي حاتم غنام، شارك في لوحتين بخط الثلث، قدم في الأولى «حلية شريفة»، وفي الثانية «آية الكرسي»، معتمداً على الخط الكلاسيكي والزخرفة. وقال عن مشاركته: «شاركت بالفن الكلاسيكي، على الرغم من تقديمي لعدد كبير من اللوحات الحروفية المعاصرة، وكخطاط أرى أن طريق اللوحة الكلاسيكية صعب وشائك، وليس سهلاً، والطالبون له ليسوا من عامة الناس، فلا يطلب هذه اللوحة إلا من يعرف بهذا الفن، في حين أن الحروفية قد تكون أكثر ترجيحاً من الكلاسيكية». ولفت إلى أن اللوحة الكلاسيكية تحمل روحانية خاصة، فحتى حين يكتب الخطاط تحتفظ اللوحة بروحانيتها، بخلاف اللوحة الحروفية، التي لا تحمل هذا العامل الروحاني، موضحاً أن ميزة الروحانية هي أنها من أهم صفات لوحة الخط الكلاسيكية. وأشار إلى أن هذا الفن يحمل الأصالة، وهناك الكثير من الأساتذة الذين تعبوا واجتهدوا في إيصال هذا الفن إلى قمته، ويبقى محتفظاً بخصوصيته عن بقية الفنون، ولا يؤثر عليه أي فن آخر على الإطلاق. واعتبر غنام أن الخط العربي مر بفترات مظلمة، ولكن الأصالة التي فيه، وكونه فناً حياً تُمكنه من البقاء والاستمرار، مشيداً باهتمام بعض الدول بهذا الفن، ومنها الإمارات، التي تحرص على إقامة معارض كثيرة ومسابقات عدة على مدار السنة، ومنها مسابقة خط القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

ورش عمل

تضمن المعرض مجموعة من ورش العمل، تحت إشراف مختصين في مجال الخط العربي من مختلف الدول، ومن أبرز هذه الورش «الخط الكوفي في المصاحف» للدكتور محمد جزايري، و«كيف يُكتب الخط العربي بالأسلوب الصيني التقليدي» لمي قوانج جيانج، التي جذبت الحضور بتقنيات الكتابة بشكل لافت، وبرز من خلالها اهتمام الخطاطين المحليين والعرب بالتعرف إلى مفاهيم جديدة. من جهة أخرى، ناقش الخطاط بهمن بناهي العلاقة بين الخط والموسيقى، مُسلطاً الضوء على جماليات كل فن، والتأثير العميق الناتج عن تمازجهما معاً في مشهد واحد، وتألقت الزخرفة بأناقتها الملحوظة في ورشة «زخرفة بأسلوب هلكاري»، التي قدمتها الفنانة فاطمة أوزجاي، بينما ناقش الدكتور عبدالرضا بهية واقع فن الخط العربي وسبل النهوض به.

• حاتم غنام: كخطاط أرى أن طريق اللوحة الكلاسيكية صعب وشائك.