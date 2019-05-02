«معرض 421»: برنامج حافل بالفن في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحفل برنامج «معرض 421»، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، طيلة شهر مايو الجاري، الذي يتزامن مع رمضان المبارك، بفعاليات متنوعة ودورات قصيرة وورش عمل وعروض أفلام، إضافة إلى طيف من الموضوعات التي تحث على التفكير لدى الكبار والصغار، وتشمل استكشاف الذات والتعبير عنها.

ويتضمن البرنامج مساحة «الرابعة»، التي انطلقت في أبريل الماضي، لتقدم للجمهور والمهتمين بالمشهد الفني تجربة إبداعية تضم أعمالاً للفنانة الإماراتية، شيخة الكتبي، خريجة منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين.

وتتكون هذه المساحة الإبداعية من جدران مزينة بلوحات ساكنة ومتحركة، تصور مشاهد تعبر الفنانة فيها عن أحلامها، وذكريات من نسج خيالها، لتروي من خلالها مراحل زمنية تعود إلى طفولتها، ومسيرتها المهنية الفنية.

ويستضيف «معرض 421» دورة قصيرة جديدة مكونة من ثلاث جلسات، بعنوان «متحرر من الجاذبية ومرتبط بالواقع» في الثامن و15 و22 الجاري، وسيتم تشجيع المشاركين خلالها على استكشاف وتوسيع حدودهم الإبداعية. وصمم الدورة الدكتور إدوارد باكست، وهو مدرّس أكاديمي، وتتمحور برامجه حول تعزيز استكشاف الذات والتعبير عنها، إلى جانب تركيزه على العصف الذهني والتفكير، وابتكار تصاميم مفاهيمية مجردة.

وفي إطار مفهوم استكشاف الذات، يتضمن، البرنامج اليوم، ورشة عمل بعنوان «الاحتفال بالإخفاق»، وتحث على التفكير، وتستكشف قيمة الفشل كخطوة بنّاءة نحو التقدم. كما سيتم تشجيع المشاركين على إطلاق جائزة الفشل التي قد يمنحونها لأنفسهم في نهاية الجلسة.

وفي ما يخص رواد الفنون البصرية، فسيختبر المشاركون في ورشة «الرسم من الذاكرة»، في 12 مايو الجاري، عرضاً تدريجياً يوضح كيفية قيام الفنانة البصرية، شيخة الكتبي، بتصميم لوحاتها وصورها.

بينما سيُتاح للمشاركين في ورشة «فن الحنّاء»، في 16 الجاري، اكتساب فهم متعمق حول تاريخ ومنافع الحناء، بالإضافة إلى تعلم عدد من التقنيات العملية المرتبطة به.

كما تضمّ عروض الأفلام لهذا الشهر، بالتعاون مع «سينما عقيل»، فيلمين يابانيين من اختيار الفنانة شيخة الكتبي. وسيعرض فيلم الرسوم المتحركة الياباني «سبيريتيد أواي» في 11 الجاري، في حين يعرض الفيلم الوثائقي «مملكة الأحلام والجنون»، في 18 الجاري.

فعاليات للصغار

للمشاركين الصغار، ستواصل سلسلة «خيال»، في 25 الجاري، استكشاف الموضوعات المتعلقة بالأفكار والمخيلة. وستتضمن السلسلة أيضاً قراءات لكتب. وستتم دعوة الأطفال للمشاركة في أنشطة ترفيهية، بما في ذلك ابتكار طرق إبداعية لاستخدام الصناديق الورقية والعناصر العشوائية الأخرى، وإبداع رسومات حول قصة أصلية.

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الجاري، تنظم ورشة «فن الحنّاء».