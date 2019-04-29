نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بجائزة تريم وعبدالله عمران الصحافية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ورئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، خالد عبدالله تريم، الفائزين بجائزة تريم وعبدالله عمران الصحافية، في مختلف مجالاتها عن دورتها الـ16 لعام 2018.

وحصد الجائزة كوكبة من الكتّاب والصحافيين، وفاز مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، في حقل المقال الصحافي، عن مقال «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات» بصحيفة الاتحاد، حيث ألقى الضوء على واحدة من القضايا المهمة المرتبطة بالهوية العربية بأسلوب موضوعي وعرض سلس لمختلف الإشكاليات. وعن حقل الصحافة الإلكترونية، فازت بوابة العين بالجائزة لتغطيتها الشاملة والمتنوّعة الحيادية، وتوظيفها التكنولوجيا في نشر المحتوى الإعلامي الرقمي على نطاق واسع بمهنية وجودة عاليتين، وتسلم الجائزة رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، الدكتور علي راشد النعيمي.

وعن فئة التحقيق الصحافي فاز بالجائزة الزميل أشرف جمال، من صحيفة «الإمارات اليوم»، عن تحقيق «منصّات قطرية تنشر أكاذيب في الفضاء الإلكتروني»، وركز خلاله على سلامة بنية التحقيق في المقدمة والمتن والخاتمة، والتزم بالحيادية وتوافرت فيه معايير الجودة الصحافية، وتسلم الجائزة نيابة عن الزميل أشرف جمال، رئيس قسم المحليات في صحيفة «الإمارات اليوم»، الزميل أحمد عاشور.

وفازت الزميلة مروة محمد حسين، من مجلة كل الأسرة، بجائزة الحوار الصحافي، حيث أجرت حواراً مع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، التزمت فيه بالموضوعية والمعايير المهنية في الحوارات الصحافية.

وعن فئة التصوير الصحافي، فاز المصور كمال قاسم، من صحيفة «غلف توداي»، إحدى مطبوعات دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، عن صورة تظهر بيئة الإمارات وجمالها.