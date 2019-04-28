مواهب واعدة تشكّل الأرقام فراشات وزرافات

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

أتاحت ورشة «حيوانات من الأرقام» لزوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، فرصة إطلاق العنان لخيالهم، ورسم حيواناتهم التي يحبونها من خلال استخدام الأرقام.

وجاءت الورشة التي قدمتها المتخصصة في السرد القصصي والرسم، روان النسور، بهدف تعريف الأطفال بأهمية الأرقام في حياتهم، بالإضافة إلى غرس ثقافة حب الحيوانات والرفق بها. ووزعت مقدمة الورشة مجموعة من الأوراق التي تحمل كل منها رقماً، على أكثر من 20 طفلاً مشاركاً، وطلبت منهم تخيل الحيوان الذي يمكن رسمه بالرقم. وكشفت الرسومات التي قدمها الصغار عن مواهب عدة، إذ جعل البعض من الرقم واحد أفعى، فيما تمكن آخرون من رسم الرقم 2 على شكل زرافة، بينما تحول الرقم 3 بين يدي آخرين إلى فراشة.