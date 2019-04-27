صور نادرة لمحمد بن راشد ومحمـد بن زايد في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يضم جناح «الأرشيف الوطني»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، في الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تتواصل فعالياتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 30 أبريل الجاري، العديد من الإصدارات التي تؤرخ لتاريخ دولة الإمارات والمنطقة، كما تزيّن الجناح بمجموعة نادرة من الصور للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى جانب صور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بطولة الرماية العسكرية لدول الخليج في 24 فبراير 1976.

وضم الجناح مجموعة من الصور القديمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مراحل مختلفة من حياته، منها صورة له في طفولته وهو يرتدي الزي العسكري، وصور له وهو يمتطي الحصان، وصورة لسموّه أثناء زيارته لباكستان في رحلة قنص في فترة السبعينات، إلى جانب صورة تجمعه مع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.