مهرجان ليالي المسرح الحر يحتفي بالمرأة العربية

المصدر: عمّان - رويترز

«المسرح مفتاح لقلب المدينة».. شعار اختير للدورة الـ14 من مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن، المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل، بمشاركة عروض عربية وأجنبية.

وقال مدير المهرجان، علي عليان، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة: «وصلنا 75 طلباً للمشاركة، واختارت لجنة المشاهدة ومراقبة الجودة ثمانية عروض من سويسرا وإيطاليا وجورجيا والعراق والكويت ومصر وفلسطين والأردن».

ويقدم المهرجان، في الافتتاح، بالمركز الثقافي الملكي العرض السويسري «تحيا الحياة»، إخراج أندريه بيجنات.

وترأست لجنة التحكيم المخرجة الأردنية سوسن دروزة، وتضم في عضويتها الممثل السوري قاسم ملحو، والناقد اللبناني عبيدو باشا، والممثلة والمخرجة التونسية سيرين قنون، والممثلة المغربية بشرى إيجورك.

وتنظم المهرجان سنوياً فرقة المسرح الحر، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، تحت إشراف وزارة الثقافة. وتقام الدورة الـ 14 في الفترة من 27 أبريل الجاري، إلى الثاني من مايو المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، الممثلة أمل دباس: «يحتفي المهرجان هذه الدورة بالمرأة العربية، ومنجزها الإبداعي». وأضافت «تحقيقاً لهذا المبدأ، يكرم المهرجان الفنانات: مجد القصص ومرام أبوالهيجاء ورانيا فهد» (الأردن)، كما يكرم الفنانة سعاد العبدالله (الكويت)، التي ستكون ضيفة شرف هذه الدورة.

وينظم المهرجان «ملتقى الشهادات الإبداعية.. تجارب نسوية»، وتتحدث فيه فنانات من الأردن وتونس ولبنان والمغرب، ويديره الممثل والمخرج التونسي معز القديري.