الصفدي وهاشم: الفن يربّي الأجيال الجديدة على الجمال

المصدر: قمر الصفدي. من المصدر

أكّد الفنانان الأردنية قمر الصفدي، والعراقي فلاح هاشم، أن الفنون جميعها تخدم الأطفال وتصقل مواهبهم وخبراتهم، فهي قادرة بجميع مجالاتها على فتح نافذة أمامهم ليدخلوا إلى عوالم ساحرة تمكّنهم من اكتشاف الجمال.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية «بعنوان فنون ومعارف» استضافها المهرجان، وأدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.

ولفت هاشم إلى أن الواقع الذي يعيشه الطفل الآن بعيد عما كان عليه سابقاً، واصفاً الانتاجات العربية الموجهة للأطفال، خصوصاً الكرتونية منها، بالشحيحة وتكاد تكون معدومة.

من جانبها قالت الفنانة الأردنية قمر الصفدي: «التجارب الإنسانية هي التي تقود الأعمال الفنية وتؤرخها وتضعها في سياقها التاريخي والمعرفي، ولا يمكن أن نغفل حقيقة أن الطفل في سنوات عمره الأولى يكون أكثر من أي عمر آخر قادراً على شرب المعرفة والمعلومات التي تقدم له، ويمكن أن نشبهه بالإسفنجة التي تمتص كلّ ما يقدم لها من معلومات».