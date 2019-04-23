الأطفال يبتكرون شخصياتهم الكرتونية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تمكّن الأطفال من مختلف الأعمار من ابتكار شخصياتهم المحببة مستخدمين حدسهم، وإبداعهم الفذ، من أجل ترجمة ما يشعرون به على الورق مستخدمين أبسط الأدوات وأجمل الألوان، وذلك خلال ورشة عمل فنية استضافتها محطة القصص المصورة ضمن فعاليات المهرجان. واستطاع المشاركون في الورشة التي قدمها الفنان السوداني شهاب الدين، المشرف المتخصص في رسوم قصص الأطفال والقصص المصورة وقصص المانغا، من أن يبتكروا شخصياتهم المحببة بعد الاستعانة بخطوات أساسية قدمها لهم المدرب في بداية الورشة، ليخوض الصغار مغامرة لونية ابتكروا من خلالها شخصياتهم الفذّة وحلّقوا في فضاءات من الإبداع والجمال الفني.