خلوصي تدرّب الصغار على «صحافة الإنستغرام»

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

استضافت محطة التواصل الاجتماعي خلال فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تحت شعار «استكشف المعرفة»، ورشة عمل بعنوان «الصحافة عبر الإنستغرام». وقدمت الورشة المتخصصة بالتسويق والإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي ريد خلوصي، على مرحلتين: الأولى نظرية شملت التعريف بأهمية وخصائص الصحافة عبر الإنستغرام، والثانية تطبيق عملي لما تم شرحه نظرياً. وتناولت خلوصي أهمية صحافة الإنستغرام باعتبارها وسيلة عصرية في التصوير الصحافي ونقل الأخبار، متطرقة إلى كيفية إعداد القصص الصحافية عبر هذه النافذة، ونوعيتها، وآلية تغطية الأخبار والخاصية التقنية المتعلقة بهذا النوع من الصحافة متضمنة إضافة الموقع والتاريخ و«الهاشتاغ»، وكيفية حفظ القصص ضمن جهاز الهاتف، فضلاً عن طريقة التفاعل مع المتابعين.