«القطاوة» الكويتية تحظى بتفاعل لافت

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

حظيت مسرحية «القطاوة»، التي قدمتها فرقة أوريون آرت الكويتية، بتفاعل لافت من جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل. وتدور المسرحية حول مجموعة من القطط التي تعيش بشكل مشترك في سيرك مهجور ضمن مجموعتين، ملونة وسوداء، وحرصت كل مجموعة على أن تكون لها الأولوية في قيادة المكان على المجموعة الأخرى، فتنشب من أجل تلك المحاولات العديد من الخلافات بين الفريقين، وتنتهي الحكاية بانتصار الخير. وقال مؤلف المسرحية، الفنان الكويتي عثمان الشطي: «تبرز أهمية العمل من خلال ما يدعو إليه من قيم يحرص على تنميتها في نفوس الأطفال، وتم اختيار الشخصيات من القطط لأداء الدور بالنظر إلى الرغبة في إيصال الفكرة للأطفال عبر الحيوانات المحببة إليهم». وشارك في تمثيل المسرحية، التي أخرجها عبدالله عباس، كل من: محمد المسلم، وناصر عباس، وجاسم عباس، وناصر الدوسري، وآخرون.