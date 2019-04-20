مجوهرات من الفاكهة في ركن الطهي

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

بلمساتهم الإبداعية وخيالهم، صنع زوار لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أطباقاً مبتكرة على شكل مجوهرات مصنوعة من الفاكهة المختلفة، في ورشة بعنوان «مجوهرات من الفاكهة»، التي استضافها ركن الطهي ضمن فعاليات الدورة الـ11، التي تستمر حتى 27 أبريل الجاري، في إكسبو الشارقة.

وتعلّم الأطفال خلال الورشة، التي قدمتها مجموعة كالنري بوتيك، صناعة طبق من حبات الفراولة والعنب والأناناس، واختاروا تنسيق وتقطيع الفواكه بأشكال مختلفة، فمنهم من قطّعها بشكل دائري أو مربع، ليصمموا بالنهاية مجوهراتهم الشهية، التي كانوا يسارعون لتناولها بعد الانتهاء من تصميمها.

ويهدف المهرجان من تنظيم هذه الورشة التي تستمر طيلة أيام المهرجان، ضمن فعاليات ركن الطهي، إلى تعزيز نمط حياة صحي لدى الأطفال بطريقة محببة، وتشجيعهم على تناول المزيد من الخضار والفاكهة.