«لنصنع الورق».. إعادة تدوير بطريقة مبتكرة

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

تقنيات فنية جديدة، ومهارات إبداعية مشوقة، اكتسبها صغار زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال الورشة التفاعلية التي أقيمت بعنوان «لنصنع الورق»، ضمن فعاليات ركن الطفل.

وعرّفت الورشة، التي قدمها الفنان اليوناني يانيس بابادوبولوس، الأطفال بطرق إعادة تدوير قصاصات الورق القديمة، وتحويلها إلى ورق يدوي، إلى جانب تعريفهم على تقنيات تشكيل الأوراق بمختلف أشكالها. وأقيمت الورشة، التي لاقت إعجاب الزوار، بطريقة مبتكرة، إذ قام المشاركون بتقطيع قصاصات الورق القديمة، ووضعها بالماء لفترة قصيرة، ومن ثم ضربها في خلاط تحضير الطعام، ووضعها في قوالب، ومن ثم تجفيفها، لتصبح بالنهاية أوراقاً كرتونية يمكن استخدامها كبطاقات مناسبات.