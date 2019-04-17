شاعرة الإمارات «جنان» تناجي الوطن بـ «سِر الهوى»

افتتحت شاعرة الإمارات ” جنان ” باكورة أعمالها بعام التسامح بقصيدة تُحاكي إرث وأصالة التراث الإماراتي لتلامس بكلماتها الوجدان والمشاعر بحب الوطن وعشق ترابه واعتزاز الإنسان بهويته الوطنية، حيث لاقت صدى كبير في مختلف اذاعات دولة الأمارات العربية المتحدة .

و قالت الأديبة مريم شقير بو جودة أن الشاعرة الأماراتية المبدعة ” جنان ” التي كرست فكرها وقلمها لتُسطر بقصائدها ملاحم الفخر بالوطن والتغٌني بتاريخه وأمجاده غنى من قصائدها كبار النجوم العرب أمثال راشد الماجد ومروان خوري وحسين الجسمي وأصيل أبو بكر ووليد الشامي استطاعت أن ترفع من قامة الأغنية بشعر يمتلئ بوجدان أصيل وحي وشغف بالمحبة وها هي اليوم تمنح نبضها للمواهب الشابة إيمانا بها بتقديم الفرص من أجل خلق إبداع جديد لنجوم جدد.

و أضافت أن شاعرة الإمارات ” جنان ” أختارت أن تكون اطلالتُها الجديدة بحلة متميزة تحمل في طياتها معاني ذات دلالات وطنية فتقول كلمات الأغنية سِر الهوى إنت …. وإنّك إحساسه…

لي تعزف تلاحينه على مَر الأزمان….

وسِر الفرح إنت…. عنوانه وبيوته….

تفتح نوافذها….على فَرح وخِلّان

فارتأت أن تكون كلماتها وألحانها الجديدة من أحمد العمري وتوزيع وتسجيل المبدع فايز السعيد ليقوم بتأديتها وغناؤها النجم الصاعد والموهوب عبد لله العمري.

و أكدت أن الأغنية في غاية الجمال كلمات ولحناً وتوزيعاً وأداء و” جنان ” التي تهب شعرها ونبضها للوطن والناس تفتح الباب واسعاً للضوء وأظنها تنجح في خلق فن أصيل وجديد وتشجيع مواهب ستكون قريبا ذات شأن كبير.

الأغنية تحمل عنوان ” سر الهوى” وكأني بها تتحدث عن الوطن الأغلى أو عن كائن أسمى قادر على أن يعطي ويمنح الهوى والحب والعشق والفرح تقول الأغنية:

سِر الهوى إنت …. وإنّك إحساسه…

لي تعزف تلاحينه على مَر الأزمان….

وسِر الفرح إنت…. عنوانه وبيوته….

تفتح نوافذها….على فَرح وخِلّان…

وسِر العمر إنت….زخرفها حروفه…

وشم على صدر الزمن دوم ينبان…

وسر العشق إنت مفتاحه وأسلوبه

مجنن عقول البشر يا اغلى انسان

وسر الحكي إنت ….تغزِلها طيوبه

تنثر حروف الحلا وين ما تبان

هذه كلمات تبوح بمعانيها لتخاطب الوجدان والإحساس النبيل الذي يحمل بين ثناياه لحن تراثي إماراتي خالص المعاني من أصالة وطن كبير أسمه الإمارات وتوزيع رائع وصوت فيه نضج وإحساس عميقين

و الشاعرة ” جنان ” شاعرة تكتب بقلبها وأحاسيسها شعرا يلامس القلوب وهي قادرة فعلا أن تكون كما هي في الشعر علامة فارقة في الغناء الاماراتي والعربي بشكل عام.

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