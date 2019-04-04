«زايد للكتاب»: عائلة ستيتكيفيتش شخصية العام الثقافية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فوز الباحثين، الدكتور ياروسلاف ستيتكيفيتش وزوجته الدكتورة سوزان ستيتكيفيتش، بجائزة شخصية العام الثقافية للدورة الـ13 (2019).

وسيُنظم حفل تكريم الفائزين بالجائزة في 25 أبريل الجاري، على مسرح البلازا بمتحف اللوفر أبوظبي.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعضو المنتدب لرئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، محمد خليفة المبارك، إن «عائلة ستيتكيفيتش أسهمت في نشر وتعزيز مكانة الثقافة العربية، عبر تكريسها لجهود التعريف بها لدى غير الناطقين باللغة العربية، خصوصاً في الدول الغربية، عبر تقديم أعمال بحثية ومعلومات قيّمة عن ثقافتنا، لتثري أدوات قراءتها، كما لعبت دوراً جوهرياً في تطوير هذه الأدوات».

من ناحيته، قال أمين عام الجائزة، الدكتور علي بن تميم، إنّ «الباحثين اختارا الشعر العربي ليكون ميداناً للدراسة والتحليل، وهو مجال يتطلب استعداداً خاصاً ومعرفة عميقة بلغة الشعر، وقدّم كل منهما دراسات مرموقة في هذا الميدان».

ويعمل ياروسلاف أستاذاً للأدب العربي بقسم اللغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو. وقدم عدداً كبيراً من الدراسات والبحوث التي تتناول الثقافة العربية، وتسعى إلى تقديمها على نحو منهجي.

أمّا سوزان ستيتكيفيتش، فرئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جورجتاون - واشنطن. وقدمت نموذجاً للباحثة المجتهدة، التي سعت في كتبها لاستكشاف الشعر العربي منذ العصر العباسي.

يُذكر أن الفائز بـ«شخصية العام الثقافية» يمنح «ميدالية ذهبية» تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مليون درهم.