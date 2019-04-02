«الحب جنون».. عشاق في أزمات إنسانية

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

أعلنت قناة «أبوظبي» العرض الأول والحصري للدراما الاجتماعية الرومانسية «الحب جنون».

ويتألف المسلسل من سلاسل عدة منفصلة، تروي كل منها قصة حب مختلفة، بإطار تشويقي تتفرق بالمعالجة الدرامية، ولكن يجمعها الحب الراقي بأشكاله المختلفة، وبمعادلات متعددة، لا تقتصر أطرافها على العشاق، بل ترتكز على الجانب الاجتماعي والإنساني، بما يمر به الأبطال من أزمات إنسانية ونفسية وحياتية، بشكل يلامس روح المشاهد. وستعرض القناة السلسلة الأولى التي تتألف من ست حلقات، التي يروي الجزء الأول من المسلسل الذي يحمل عنوان «الحب الأسود»، قصة فتاة ريفية اسمها «سلمى» تتورط مع رجل غامض بخيانة زوجها (أبوالورد)، وذلك انتقاماً لما قام به زوجها عندما قتل حبيبها السابق (يوسف)، حيث تقوم مع عشيقها في البداية بقتل (ورد) ابن زوجها.

ويشارك في بطولة المسلسل سلوم حداد، ويوسف الخال، وكارمن لبس، وباسم مغنية، وغيرهم، وهو من تأليف ناديا الأحمر وسيف حامد وزكي ماردنلي، في حين يشارك في إخراجه كل من أحمد إبراهيم أحمد ومروان بركات وعلي محيي الدين علي.