6 شعراء يتنافسون اليوم على لقب «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم، الحلقة الأخيرة من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً. وستشهد الحلقة منافسة ستة شعراء (شاعرتان وأربعة شعراء)، وهم: سلطان سبهان الشمري من السعودية، شيخة المطيري من الإمارات، عبدالمنعم حسن محمد من مالي، مبارك سيد أحمد وهبة الفقي من مصر، محمد الأمين جوب من السنغال، الذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة التاسعة (ما قبل الأخيرة)، تقدم الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب على زملائه الشعراء؛ إثر حصوله على أعلى درجات اللجنة، والبالغة 27 درجة من 30 درجة، تلاه في الترتيب الشاعر المالي عبدالمنعم حسن محمد والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، إثر حصول كل واحد منهما على 26 درجة، وحل ثالثاً الشاعر السعودي سلطان سبهان الشمري بعد حصوله على 24 درجة، كما حصل الشاعر المصري مبارك سيد أحمد على 23 درجة، تلته هبة الفقي التي حازت 20 درجة.

وسيكون هناك 30 درجة من لجنة التحكيم في الحلقة المقبلة على أداء الشعراء المتسابقين، فيما تم تخصيص 40 درجة لمتابعي البرنامج، حيث يمكنهم التصويت عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع لبرنامج «أمير الشعراء»، حيث سيغلق باب التصويت في نهاية الحلقة المقبلة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن ترتيب مراكز الفائزين وتتويج الفائز بلقب أمير أو أميرة الشعراء.

ستكون هناك 30

درجة من لجنة

التحكيم على أداء

الشعراء

المتسابقين.