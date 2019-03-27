مصر: العثور على ميناء أثري في أسوان

المصدر: أسوان (مصر) - د.ب.أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على الميناء الرئيس الذي كان يستخدم لنقل الأحجار من منطقة محاجر جبل السلسلة عبر نهر النيل لبناء المعابد والمسلات بمنطقة جبل السلسلة، بمدينة كوم أمبو بأسوان جنوب البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، أمس، إن هذا الميناء يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بامتداد نحو 100 متر، ويبعد عن المحجر الكبير بالمنطقة رقم 34 بنحو 200 متر.

وأشار إلى أن الميناء كان مطموراً بالردم وطمي النيل والحشائش، وبعد أن قامت البعثة بإزالتها وتنظيفها ظهرت العديد من العلامات والنقوش وأماكن ربط المراكب والقوارب تمهيداً لتحميل الأحجار عليها.

من جانبه، قال مدير عام آثار أسوان والنوبة عبدالمنعم سعيد، إن منطقة محاجر جبل السلسلة تعد من أكبر وأهم المحاجر المستخدمة لقطع الحجر الرملي بمصر وربما بالعالم، إذ بدأ استخدامها على نطاق واسع منذ عصر الأسرة 18 واستمر حتى العصور الحديثة.