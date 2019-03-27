قراءات قصصية في «الجليلة لثقافة الطفل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع شهر القراءة، وتفعيلاً للاستراتيجية الوطنية في دعم الثقافة وتأصيل القراءة في المجتمع الإماراتي، نظمت مكتبة مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، جلسات قرائية على مدى يومين، شارك فيها الكاتب الإماراتي، الدكتور محمد حمدان بن جرش، والكاتبة بدرية الشامسي.

وتميزت قراءة الدكتور بن جرش بتفاعل كبير من الأطفال، الذين بلغ عددهم 30 طفلاً من الجنسين، وحملت القصة عنوان «محكمة الحيوان»، وتناولت موضوع البيئة وحماية الحيوان.

والدكتور محمد بن جرش كاتب وباحث إماراتي ومدرب في التفكير الإبداعي، حاصل على الدكتوراه في العلوم الثقافية، وجائزة الشارقة في العمل التطوعي عن فئة الثقافة والأدب، وله مؤلفات كثيرة منها: نوافذ، آخر برميل نفط، دليل الإداري الناجح، رؤى ثقافية وقصة للأطفال بعنوان «محكمة الحيوان». كما قام عقب القراءة بتوقيع القصص للأطفال، وقدم مناقشة حول فهمهم للحكاية وأهمية صون البيئة الإماراتية.

أما الكاتبة، بدرية الشامسي، فقد قرأت للأطفال قصتها «الماء يبحث عن لون»، كما ختمت القراءة بورشة عمل لصناعة الأسماك من الورق وتلوينها. يذكر أن مكتبة مركز الجليلة لثقافة الطفل تتضمن ما يقارب 2000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، كما تضم ركناً خاصاً بكتب اليافعين وأولياء الأمور، وترحب بالكتّاب والراغبين أو المهتمين بأدب الطفل، للقراءة للأطفال على مدار العام.