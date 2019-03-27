«راعي القصيد».. على نهج عاشق الخيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على الإيقاع الخاص لقصيدة «العاديات»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي عشق الخيول العربية الأصيلة، تابع جمهور قناة سما دبي على الهواء مباشرة، الليلة قبل الماضية، مجريات الحلقة الثامنة من برنامج «راعي القصيد».

وتميّزت الحلقة بوصف المتسابقين الخمسة للخيل بحرية تامة، دون إلزامهم بوزن أو قافية معينة، إلى جانب مشاركة آخر المواهب الشعرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اقتراب مشوار الوصول إلى اللقب في البرنامج الذي يهتم بالكلمة الشعبية الشعرية لأهل الإمارات خصوصاً، وسكان المنطقة عموماً، ويدعم المواهب الشعرية الواعدة.

وفي بداية الحلقة التي ودع في نهايتها المشترك اليمني، ألقى المتنافسون قصيدة صاغها عضو لجنة الترشيح والجودة في البرنامج الشاعر عايض الحبابي. وتضم أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الشعراء: سيف السعدي ومحمد المر بالعبد المهيري وعوض بن حاسوم الدرمكي.

مبدع «العاديات»

وقال سيف السعدي إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد، بلا منازع، من أفضل من تناول الخيل في قصائده بعصرنا، وذلك من ناحية عشقه للخيل، ما جعله يبدع في القصائد التي كتبها في هذا المجال، مثل قصيدة (العاديات)، التي قدمها بإحساس الفارس الحقيقي».

فيما أشار محمد المر بالعبد المهيري إلى أبرز الموضوعات، التي استشهد فيها الشعراء بصفات الخيول، مؤكداً أنه لا يخلو تاريخ العرب من الشعر الذي ذكر هذا المخلوق النبيل، مستشهداً بأشعار المتنبي وامرئ القيس، وغيرهما.

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول في الحلقة أحمد محمد الفهدي (الإمارات)، مقدماً قصيدة نالت إعجاب سيف السعدي، مع ملاحظات بسيطة. في حين قدم المشترك الثاني أحمد الزرعوني (الإمارات) قصيدة أشار عوض بن حاسوم الدرمكي إلى بنائها الدرامي. بعدها قدم المشترك الثالث محمد بن صالح القحطاني (السعودية) قصيدة أجمعت لجنة التحكيم على مضمونها الجزل.

لغة رقيقة

من ناحيته، ألقى المشترك الرابع أحمد محمد المقبالي (سلطنة عمان) قصيدة حازت إعجاب سيف السعدي للغته الشعرية الرقيقة، فيما اختتم منافسات الحلقة فارس بن ناصر الثابتي (اليمن) بقصيدة نالت إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، خصوصاً طريقة إلقائها ومضمونها الجيد. ووقف ثلاثة مشتركين في منطقة الخطر، بعد حصولهم على أقل علامات من لجنة التحكيم، وهم: أحمد الزرعوني، وفارس بن ناصر الثابتي، ومحمد بن صالح القحطاني، وأعلن في نهاية الحلقة عن خروج المشترك اليمني فارس الثابتي، الذي نال 29% من تصويت الجمهور.

رفع سقف التحديات

قررت لجنة تحكيم برنامج «راعي القصيد» رفع سقف التحديات المقبلة، ليكون موضوع التحدي المقبل هو «التشطير»، حيث يقوم فيه الشاعر بإضافة (أشْطِر) إلى قصيدة معروفة، وعلى هذا الأساس سيقوم المتسابقون الأربعة، في الحلقة المقبلة، بتشطير قصيدة لواحد من رموز الشعر الإماراتي.

• 5 مشتركين تنافسوا، خلال الحلقة التي خصصت لوصف الخيول العربية.