6 شعراء في التصفيات الأخيرة لـ «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم، تاسعة حلقات البث المباشر والحلقة قبل الأخيرة من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وستشهد المرحلة الأخيرة منافسة ستة شعراء على مدار حلقتين، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

يذكر أن في الحلقة الثامنة من البرنامج تأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من قبل لجنة التحكيم الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب 47 درجة، أمّا بقية الشعراء فينتظرون الحلقة المقبلة ليتم الإعلان عن الفائز بأصوات الجمهور، وهم: علي أحمد محمد عسيري من السعودية، ورابعة العدوية من الجزائر، وعبدالسلام حاج نجيب من سورية، وهبة الفقي من مصر، حيث يستطيع الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء».

وتمكن خمسة شعراء من حجز مقاعدهم في الحلقة ما قبل النهائية.