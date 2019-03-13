القحطاني يودّع «راعي القصيد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الحلقة السادسة من برنامج «راعي القصيد»، التي عرضت على الهواء مباشرة على قناة سما دبي، الليلة قبل الماضية، مشاركة ثاني المواهب الشعرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوديع المشترك الإماراتي، هزاع بن سمرة القحطاني، للبرنامج.

وقبل انطلاق منافسات الحلقة السادسة، ذكّر المذيع، أحمد عبدالله، بمجريات الحلقات السابقة، وإعطاء الجمهور في هذه المرحلة الدور الأكبر لإبعاد المواهب الأفضل عن منطقة الخطر، من خلال التصويت المباشر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول محمد بن صالح القحطاني (المملكة العربية السعودية)، بقصيدة نالت إعجاب لجنة التحكيم، في حين قدم المشترك الثاني هزاع بن سمرة القحطاني (الإمارات)، قصيدة وطنية اعتمد فيها بحر «المنكوس»، بعدها قرأ المشترك الثالث عايد الرشيدي (السعودية) قصيدته التي نالت إعجاب لجنة التحكيم. بينما أطل المشترك الرابع أحمد محمد الفهدي (الإمارات)، بقصيدة أكد من خلالها أنه نجم إماراتي قادم بقوة، على حد تعبير عضو لجنة التحكيم، الشاعر سيف السعدي. وقدم المشترك الخامس فارس بن ناصر الثابتي (اليمن)، قصيدة وصفها عضو لجنة التحكيم، الشاعر محمد المر بالعبد المهيري، بالقصيدة التي عكست أوجاع الوطن. وقدم المشترك السادس أحمد محمد المقبالي (سلطنة عمان) قصيدة نالت إعجاب لجنة التحكيم مع بعض الملاحظات البسيطة، فيما اختتم المشترك أحمد الزرعوني (الإمارات)، منافسات الحلقة وسط إعجاب أعضاء لجنة التحكيم بأدائه الذي تطوّر بشكل ملحوظ على امتداد الحلقات السابقة. وفي نهاية الحلقة أُعلن عن خروج المشترك هزاع القحطاني.