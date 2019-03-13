40 عملاً من «إم وودز» في دبي مول

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

بالتزامن مع موسم دبي الفني، يقدم متحف «إم وودز»، الذي يقع في العاصمة الصينية بكين، في معرض خاص يحمل اسم المتحف نفسه، في دبي مول، مجموعة من أعماله المتميزة.

ويضم المعرض، الذي انطلق أمس، وأشرف عليه القيم الفني مايكل سوفو هوانغ، 40 عملاً من أعمال متحف «إم وودز» الدائمة، التي تضم أعمالاً غربية لعدد من أبرز الفنانين، من بينهم زينغ فانجي، وجيمس توريل، ولو يانغ، وآماليا أولمان، وآندي وارهول، إلى جانب أعمال الفنان الإماراتي محمد كاظم.

وتتوجه الأعمال إلى توظيف التفاصيل الدقيقة في الفن المعاصر، كما أنها تحاكي الحياة المعاصرة، بكل ما فيها من تقنيات حديثة، تتداخل فيها الوسائط الفنية مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتميز متحف «إم وودز» بتسليطه الضوء على الفن المعاصر، واحتفائه بالمبدعين الذين يهتمون بالتفاصيل الدقيقة.